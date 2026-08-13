DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM dikey geçiş tercih kılavuzu 2026 yayımlandı mı?
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılan binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte DGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tüm gözler DGS tercihleri tarihleri ile üniversite yerleştirme puanları, taban puanlar ve kontenjan durumlarına çevrildi.
DGS sonuçlarının ardından, binlerce adayın ana gündem maddesi lisans tercihlerine kayacak. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık üniversite programlarıyla taçlandırmak isteyen adaylar, güncel DGS taban puanları ve başarı sıralamalarını esas alarak tercihlerini şekillendirecek. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda erişime açılacak olan tercih kılavuzuyla birlikte, adayların akademik kariyerlerine yeni bir yön vereceği kritik başvuru süreci resmen başlamış olacak.
DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir."
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih takvimi bulunuyor. DGS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirecek adaylar, ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak için başvuruda bulunabilecek. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar adaylarla paylaşılacak.
Geçmiş yılların ÖSYM takvimleri incelendiğinde, tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 8-14 gün içinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos 2026’nın son haftası veya Eylül 2026'nın ilk haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi “www.osym.gov.tr” üzerinden yayımlanması bekleniyor.
2026 DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, tercih işlemlerinin genellikle kılavuzun yayımlanmasından hemen sonra başladığı ve yaklaşık bir hafta sürdüğü görülüyor. Bu bilgilere dayanarak, 2026 DGS tercihlerinin Eylül 2026'nın ilk veya ikinci haftasında başlaması ve yaklaşık 7-10 gün sürmesi öngörülüyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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