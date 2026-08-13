SGK’dan toplu ödeme ile emeklilik fırsatı: Prim günü eksik olanlar dikkat!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaş ve sigortalılık süresi şartlarını karşılamasına rağmen prim gün sayısı yetersiz olan vatandaşlar için toplu ödeme yoluyla emeklilik kapısını aralıyor. Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve ihya gibi imkânlar sayesinde eksik primlerini tamamlayabilen sigortalılar, emeklilik hakkına daha hızlı kavuşabiliyor. Özellikle kadın çalışanlar için sağlanan doğum borçlanması kolaylığıyla; tescil tarihinden sonra gerçekleşen en fazla 3 çocuk için, çocuk başına 720 gün olmak üzere toplamda 2 bin 160 güne (6 yıl) kadar ek prim kazanılması mümkün hale geliyor. Eksik prim günlerini bu borçlanma yöntemleriyle tamamlayan hak sahipleri, işlemlerin ve ödemelerin ardından emekli aylığı almaya hak kazanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaş ve sigortalılık süresini tamamladığı halde prim günü eksik olduğu için emekli olamayan yurttaşlara çeşitli borçlanma ve ihya seçenekleriyle eksik primlerini tamamlama imkânı sunuyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasının yanı sıra ihya yoluyla da toplu ödeme yapılarak emeklilik için gerekli prim gün sayısı artırılabiliyor. Kadın sigortalılar ise sigorta tescil tarihinden sonra gerçekleşen doğumlar için en fazla 3 çocuğa kadar doğum borçlanmasından yararlanabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2 bin 160 güne, yani 6 yıla kadar prim kazanılabiliyor.
Doğum borçlanmasında kaç yıl erken emekli olunur?
Mevzuat çerçevesinde kadın sigortalılar, tescil tarihinden sonra gerçekleşen doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2 bin 160 güne (6 yıla) kadar prim kazanma hakkı sunuluyor.
Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?
Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için
doğumdan önce;
- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
getirmesi,
- Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,
- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.
Doğum borçlanması süreleri
- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.
Prim eksiği olan yurt dışı borçlanması ile emekli olur mu?
18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler Kanun kapsamında borçlandırılabilir.
Yurtdışında çalışan gurbetçiler için 2019 sonrası yapılan düzenlemeyle borçlanılan süreler Bağ-Kur (4/B) statüsünde değerlendiriliyor. Türkiye'de hiç çalışması bulunmayan gurbetçilerin 5 bin 400 günü borçlanması gerekirken, geçmiş çalışması olanlar eksik kalan kısımları tamamlayabiliyor.
Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, yurt dışında geçen sigortalılık/işsizlik ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.
Borçlanma kapsamındaki süreler yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.
Askerlik borçlanması ile erken emekli olunur mu?
Erkek sigortalılar askerlik sürelerini borçlanarak eksik primlerini kapatırken, askerliğin ilk sigorta tescilinden önce yapılmış olması halinde sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek erken emeklilik avantajı elde ediyor.
Askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanlar askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini öne çekebildikleri için daha erken emekli olabilirler.
Askerlik vazifesini, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapmış olanlar askerlik borçlanması ile sadece eksik prim günlerini tamamlar. Bu şekilde yapılan askerlik borçlanması, erken emeklilik hakkı sağlamaz. Sadece prim günü eksiği nedeniyle emeklilik tarihinin daha da gecikmesini önler.
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