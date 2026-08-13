Kademeli emeklilik çıkacak mı? 1999-2008 arası erken emeklilikte son durum torba yasada var mı yaş ve prim tablosu netleşti mi?

Kademeli Emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanların emeklilikte yaş ve prim şartlarının kademeli uygulanmasını öngören teklif, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu. Mevcut SGK mevzuatında 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/A kapsamında sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresiyle 4.500 prim günü şartlarından biri uygulanmaya devam ediyor. İşte kademeli emeklilik çıkması durumunda yaş ve prim tablosuna göre emekli olacaklar.