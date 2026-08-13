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Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?

Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?

13:32, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?
Alihan Kuriş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de içlerine dahil olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin isimleri belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında, Ayakkabı Dünyası kurucularından Mehmet Akbacakoğlu da yer aldı. İşte Alihan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan isimler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki bazı isimlerin iş dünyası, hukuk ve cemaat yönetimindeki görevleri ortaya çıktı.

Listede Ayakkabı Dünyası’nın kurucularından Mehmet Akbacakoğlu ile eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de bulunuyor.

Ankara’da gözaltına alınan Mehmet Akbacakoğlu, Ayakkabı Dünyası’nın kurucu ailesinin temsilcilerinden biri. Ayakkabı Dünyası, soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında yer alıyor.

İstanbul’da gözaltına alınan Mehmet Hilmi Molla’nın da ticari faaliyetleri bulunuyor. Molla, 2022 yılında Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu.

Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?

30 kişilik gözaltı listesinin tamamı şöyle:

Alihan Kuriş

Fahri Candemir

Süleyman Kahraman

Recep Okumuşlar

Şeref Toprak

Mehmet Hilmi Molla

Nezih Murat Büyükgöze

Metin Güder

Hilmi Şenol

Süleyman Hilmi Dinç

Yusuf Büyükgöze

Yunus Aslan

Ahmet Gökçen

Muharrem Hilmi Akbulut

Mehmet Aksu

Muhammed Dağ

Mehmet Bozpınar

Mehmet Akbacakoğlu

Ahmet Şimşek

Ömer Yılmaz

Abdulkerim Emrah

İsa Çardak

Cevat Bağcı

Zeki Altınel

Ahmet Efe

Hüseyin Türker

Mehmet Kurban

Mehmet Tekin

Mustafa Gökduman

İsmail Hakkı Akgün

H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 kişi için yakalama çalışmalarının hâlâ sürdüğü açıklandı.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

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Başlıklar :Alihan KurişSüleymancılarMehmet AkbacakoğluAhmet GökçenFahri Candemir
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