Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de içlerine dahil olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin isimleri belli oldu. Gözaltına alınan isimler arasında, Ayakkabı Dünyası kurucularından Mehmet Akbacakoğlu da yer aldı. İşte Alihan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan isimler.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki bazı isimlerin iş dünyası, hukuk ve cemaat yönetimindeki görevleri ortaya çıktı.
Listede Ayakkabı Dünyası’nın kurucularından Mehmet Akbacakoğlu ile eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de bulunuyor.
Ankara’da gözaltına alınan Mehmet Akbacakoğlu, Ayakkabı Dünyası’nın kurucu ailesinin temsilcilerinden biri. Ayakkabı Dünyası, soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında yer alıyor.
İstanbul’da gözaltına alınan Mehmet Hilmi Molla’nın da ticari faaliyetleri bulunuyor. Molla, 2022 yılında Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu.
Alihan Kuriş ile birlikte kimler gözaltına alındı?
30 kişilik gözaltı listesinin tamamı şöyle:
Alihan Kuriş
Fahri Candemir
Süleyman Kahraman
Recep Okumuşlar
Şeref Toprak
Mehmet Hilmi Molla
Nezih Murat Büyükgöze
Metin Güder
Hilmi Şenol
Süleyman Hilmi Dinç
Yusuf Büyükgöze
Yunus Aslan
Ahmet Gökçen
Muharrem Hilmi Akbulut
Mehmet Aksu
Muhammed Dağ
Mehmet Bozpınar
Mehmet Akbacakoğlu
Ahmet Şimşek
Ömer Yılmaz
Abdulkerim Emrah
İsa Çardak
Cevat Bağcı
Zeki Altınel
Ahmet Efe
Hüseyin Türker
Mehmet Kurban
Mehmet Tekin
Mustafa Gökduman
İsmail Hakkı Akgün
H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 kişi için yakalama çalışmalarının hâlâ sürdüğü açıklandı.
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
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