Süleymancılar Almanya’da Avrupa üssü Kuruyor: 70 milyon euroluk dev merkez gündemde
'Süleymancılar' olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in başını çektiği suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, grubun Almanya’da inşa ettiği büyük merkez binası da yeniden gündeme geldi. Merkezin yapım maliyetinin 70 milyon euro (yaklaşık 4 milyar 125 milyon TL) olduğu öne sürülürken, yapının 17 bin metrekarelik alana kurulduğu belirtildi.
Türkiye güne dev operasyon haberiyle başladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in başını çektiği suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geniş kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Almanya'da dev merkez inşa edildi
Soruşturma bu şekilde yürürken, cemaatin geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Köln şehrindeki yeni merkezi gündem olmuştu.
Yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulan ve maliyetinin 70 milyon euro (4 milyar 125 milyon TL) olduğu öne sürülen proje, grubun Avrupa’daki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Yeni merkez, sıradan bir ibadethane ya da sosyal tesis olmanın ötesinde, grubun Avrupa’daki faaliyetlerini tek merkezden yöneteceği ana koordinasyon noktası olarak planlandı.
70 milyon euroluk projeye Alman desteği
Dev projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise Alman devletinin ve yerel makamların sağladığı iddia edilen destekler.
Milyonlarca euro değerindeki bu yatırımın hangi kaynaklarla finanse edildiği merak konusu olurken, Köln Belediyesi ve Almanya Devleti de yapının inşa edilmesi için gruba doğrudan destek vermesi dikkat çekti.
3 ana bölümden oluşuyor
3 ana bölümden oluşan yapıda idare, mescit ve yurt bölümleri yer alıyor.
Yurtta 231 kişi kalabilirken, 881 kişi de aynı anda ibadet edebilecek.
Ayrıca 400 kişilik nikah salonu ile ticari bölümler de yer alacak. Yapıda 172 kişilik otopark da bulunacak.
"Tüm faaliyetleri kaydıracaklardı"
NTV'de katıldığı yayında operasyona ilişkin detayları aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştiğini söyledi.
Bakan Mustafa Çiftçi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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