Süleymancılar Almanya’da Avrupa üssü Kuruyor: 70 milyon euroluk dev merkez gündemde

Türkiye güne dev operasyon haberiyle başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in başını çektiği suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geniş kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Alihan Kuriş 'in de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Almanya'da dev merkez inşa edildi

Soruşturma bu şekilde yürürken, cemaatin geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Köln şehrindeki yeni merkezi gündem olmuştu.

Yaklaşık 17 dönümlük arazi üzerine kurulan ve maliyetinin 70 milyon euro (4 milyar 125 milyon TL) olduğu öne sürülen proje, grubun Avrupa’daki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni merkez, sıradan bir ibadethane ya da sosyal tesis olmanın ötesinde, grubun Avrupa’daki faaliyetlerini tek merkezden yöneteceği ana koordinasyon noktası olarak planlandı.

70 milyon euroluk projeye Alman desteği

Dev projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise Alman devletinin ve yerel makamların sağladığı iddia edilen destekler.

Milyonlarca euro değerindeki bu yatırımın hangi kaynaklarla finanse edildiği merak konusu olurken, Köln Belediyesi ve Almanya Devleti de yapının inşa edilmesi için gruba doğrudan destek vermesi dikkat çekti.

3 ana bölümden oluşuyor

3 ana bölümden oluşan yapıda idare, mescit ve yurt bölümleri yer alıyor.

Yurtta 231 kişi kalabilirken, 881 kişi de aynı anda ibadet edebilecek.

Ayrıca 400 kişilik nikah salonu ile ticari bölümler de yer alacak. Yapıda 172 kişilik otopark da bulunacak.

"Tüm faaliyetleri kaydıracaklardı"

NTV'de katıldığı yayında operasyona ilişkin detayları aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Mustafa Çiftçi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon."

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