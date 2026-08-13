MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

Süleymancılar Almanya’da Avrupa üssü Kuruyor: 70 milyon euroluk dev merkez gündemde

'Süleymancılar' olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in başını çektiği suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, grubun Almanya’da inşa ettiği büyük merkez binası da yeniden gündeme geldi. Merkezin yapım maliyetinin 70 milyon euro (yaklaşık 4 milyar 125 milyon TL) olduğu öne sürülürken, yapının 17 bin metrekarelik alana kurulduğu belirtildi.