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MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı

09:38, 13/08/2026, Perşembe
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MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı
Alihan Kuriş (solda)

Alihan Kuriş'in başını çektiği suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatılırken MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi ve bazı şirketlere kayyum atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada liderliğini
Alihan Kuriş
'in üstlendiği suç örgütüne operasyon başlatıldı.

Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltılar devam ediyor

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Edinilen bilgiye göre bu adreslerin 80'ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor.

Yolsuzluk ve kara para aklama

Dosyanın ana odağının 'örgütlü mali suçlar' olduğu, şüphelilere 'yolsuzluk', 'kara para aklama', 'yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma' ve 'milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.

MASAK incelemesi genişletiliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

100 Milyar TL yurt dışına kaçırıldı

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Gündem
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Başlıklar :alihan kurişmasakmali suçları araştırma kurulusüleymancılarsuç örgütü
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