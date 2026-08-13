Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu hamlesi: Kapısına kilit vurdu

CHP’de parti yönetimiyle yeni parti arasındaki siyasi rekabet devam ederken, parti binasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Özgür Özel döneminde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturulan ofis, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kapatıldı. Ofisin kapısına kilit vurulurken binada tadilat çalışması başlatıldı.

İMAMOĞLU’NUN FOTOĞRAFLARI İNDİRİLDİ

İmamoğlu için hazırlanan binada eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na ait çok sayıda fotoğraf ve görsel bulunuyordu. CHP kaynaklarına göre, söz konusu fotoğraflar da binadan tek tek kaldırıldı.

Kaynaklar, ofisin parti genel merkezinden bağımsız bir yapı gibi faaliyet gösterdiğini öne sürerken, binanın bundan sonraki kullanımına ilişkin de yeni bir planlama yapıldığı belirtildi.

BİNA YENİDEN PARTİ OKULU OLACAK

Kapatılan adaylık ofisinin bulunduğu binada tadilat yapılacağı, ardından yapının yeniden CHP Parti Okulu olarak kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Tadilat sonrasında daha önce gölge kabine üyelerinin çalışmalarına ayrılan makam odalarının da eski işlevlerine döndürüleceği ve parti örgütlerine yönelik eğitimlerin burada gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kullanılan ve CHP içerisinde ayrı bir çalışma merkezi olarak değerlendirilen yapı, yeniden parti eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkeze dönüştürülecek.