09:52, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:14, 13/08/2026, Perşembe
Robotik projelerden koro gösterilerine TÜGVA Bayburt Yaz Okulundan renkli final
Bayburt’taki yaz okulu kapanışında öğrencilerin robotik kodlama ve 3D yazıcıyla hazırladığı projeler sergilendi, koro gösterileri gerçekleştirildi.
Bayburt’ta düzenlenen
TÜGVA Bayburt Yaz Okulu,öğrencilerin hazırladığı projeleri sergilediği ve koro gösterileri sunduğu kapanış programıyla sona erdi.
Teknoloji, sanat ve sosyal etkinliklerinbir araya geldiği programda öğrenciler, yaz boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştı.
Teknoloji ve Sanat Amfi Alanında Buluştu
TÜGVA Bayburt Yaz Okulu’nun Yeni Şehir Parkı amfi alanındaki kapanış programında, robotik kodlama ve 3D yazıcıyla hazırlanan projeler tanıtıldı. Deneyap atölyesinde hazırlanan çalışmalar arasında parçaları 3D yazıcıyla üretilen robot köpek de yer aldı. Öğrenciler koro gösterisiyle sahne aldı.
Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler ve İkramlar
Programda
meyve şenliği, yüz boyama ve oyun parkıgibi etkinlikler düzenlenirken çocuklara
pamuk şeker, mısır, limonata, Osmanlı macunu ve çiğköfteikram edildi.
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