Bursa’da denizde heyelan paniği: Yüzenlerin üzerine toprak kaydı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denize giren vatandaşlar, kıyıda meydana gelen heyelanla korku dolu anlar yaşadı. Denize doğru kayan toprak kütlesi paniğe neden olurken, tepede bulunan vatandaşlar yüzenleri ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi mevkisinde meydana gelen toprak kayması, sahilde paniğe neden oldu. Denize doğru kayan toprak kütlesi, o sırada suda bulunan vatandaşların üzerine doğru ilerledi. Heyelanla birlikte oluşan dalgalar nedeniyle denizde yüzenler kısa süreli korku yaşadı.
YÜZENLERİ ISLIKLA UYARDILAR
Toprak kaymasını fark eden tepede bulunan vatandaşlar, denizde yüzen kişileri uyarmak için ıslık çaldı. Kıyıya doğru hareket eden toprak ve kaymanın oluşturduğu hareketlilik, bölgede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Heyelan sırasında denizde bulunan vatandaşlar kısa sürede bölgeden uzaklaşırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Denize doğru kayan toprak kütlesinin oluşturduğu panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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