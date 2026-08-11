Bursa’da denizde heyelan paniği: Yüzenlerin üzerine toprak kaydı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi mevkisinde meydana gelen toprak kayması, sahilde paniğe neden oldu. Denize doğru kayan toprak kütlesi, o sırada suda bulunan vatandaşların üzerine doğru ilerledi. Heyelanla birlikte oluşan dalgalar nedeniyle denizde yüzenler kısa süreli korku yaşadı.

YÜZENLERİ ISLIKLA UYARDILAR

Toprak kaymasını fark eden tepede bulunan vatandaşlar, denizde yüzen kişileri uyarmak için ıslık çaldı. Kıyıya doğru hareket eden toprak ve kaymanın oluşturduğu hareketlilik, bölgede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Heyelan sırasında denizde bulunan vatandaşlar kısa sürede bölgeden uzaklaşırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Denize doğru kayan toprak kütlesinin oluşturduğu panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.