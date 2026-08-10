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Özel'in çerçeve yasaya 'evet'i destekçilerini kızdırdı: Bağışımı haram ediyorum

Özel'in çerçeve yasaya 'evet'i destekçilerini kızdırdı: Bağışımı haram ediyorum

20:42, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özel'in çerçeve yasaya 'evet'i destekçilerini kızdırdı: Bağışımı haram ediyorum
Özel'in 'çerçeve yasa'ya 'evet' diyeceğini açıklaması sonrası bazı destekçiler bağışlarını haram etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Çerçeve Yasa" teklifine destek vereceklerini açıklaması, bazı parti destekçilerinin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada paylaşım yapan destekçiler, Özel'e yönelik tepkilerini bağışlarını haram ettiklerini söyleyerek dile getirirken, Yeni Partili Şöhret Can Kolsuz da kararın kendisini "şoka uğrattığını" ifade etti.

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen ve Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak olan teklif ile Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal barış sürecinde yeni bir sayfa açılacak.

40 yıllık süreçte Türkiye'ye maliyeti 2,3 trilyon doları bulan terör belasını bitirecek olan teklife siyasi partiler desteklerini açıkladı.

Özel'den 'çerçeve yasa'ya destek

Toplum nezdinde de büyük destek gören teklife ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün açıklamada bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan Özel, söz konusu kanun teklifine ilişkin, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz." dedi.

Yeni Parti lideri Özel'in bu sözleri sonrası parti destekçileri arasında büyük ve tepki çeken bir ayrışma ortaya çıktı.

"Bağışlarımızı haram ediyoruz"

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Yeni Parti destekçileri, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne desteğini açıklayan Özel'e, partiye yaptıkları bağışları haram ettiklerini belirtti.

"Verdiğim bağış boğazına dizilsin, verdiğim destek de haram olsun", "Yazıklar olsun, yaptığımız bağışlar da haram olsun", "Size üye olmayacağız Özgür Özel. Bağış paralarını da geri gönderin haram ederim", "Özgür Özel ve Yeni Parti bitti gözümde. Artık destekçisi değilim. Attığım küçük bağış da haram olsun" ifadelerini kullanan Yeni Parti destekçileri, Türkiye'yi terör belasından kurtaracak kanun teklifini de hedef alarak Özel'e tepki gösterdi.

‘Yolsuzluk’ ve ‘casusluk’ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu destekçisi Yeni Partili Şöhret Can Kolsuz da 'çerçeve yasa'ya 'evet' diyen Yeni Parti lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"Bu karar beni şoka uğrattı"

"Yeni Parti kadroları yeni nesil siyaseti kavramış değil." diyen Kolsuz, Yeni Parti'nin bütçesini üniversiteli gençlerin oluşturduğunu, parti binasını köyde traktörünü satan vatandaşın yaptığı bağışla kiralayan bir yapı olduğunu savunarak, "Sokakta yürüyerek liderlik tesis eden bir siyasetçinin aldığı bu karar beni şoka uğrattı." ifadelerini kullandı.

Özel'in 'hayır' oyu vereceği propagandası yaptığını ancak 'evet' diyeceğini açıklamasının 'Yetmez Ama Evet v2.0' olduğunu savunan Kolsuz, bunun bir tutarsızlık olduğunu ifade edip 'reddettiğini' söyledi.


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Başlıklar :Çerçeve YasaYeni PartiÖzgür Özel
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