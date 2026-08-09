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Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa'ya destek: Sorumluluk alan bir anlayışla hareket edeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa'ya destek: Sorumluluk alan bir anlayışla hareket edeceğiz

20:47, 09/08/2026, Pazar
IHA
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Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa'ya destek: Sorumluluk alan bir anlayışla hareket edeceğiz
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine aktif katkı vereceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen 'çerçeve yasa'ya ilişkin partisinin tutumunu açıkladı. Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, partisinin yürütülen sürece aktif şekilde katkı sunacağını açıkladı. 'Terörsüz Türkiye' menzilinin ve yürütülen sürecin bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci olmadığını; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olduğunu belirterek, partisinin yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan ve öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamada bulunarak, "CHP olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

"Türk milleti bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen bölücü küresel yapılar şunu iyi bilmelidir: Türk baharı hayali kuranlara, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında zemheri kışı yaşatacak olan; bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir. Türk milleti; içerisinde barındırdığı bütün evlatlarıyla, bütün kültürleriyle, bütün dilleriyle ve bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür. Farklılıklarımız ayrışmanın değil, ortak vatanımızın zenginliğidir. Bizim için tartışılmaz olan; üniter devlet yapımız, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir. Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir. Türkiye’nin önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmasının yolu; kendi içinde kavga eden değil, kardeşliğini dünyaya ilan eden güçlü bir Türkiye’den geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca destek veren değil öncü olan bir anlayışla hareket edeceğiz"

CHP Grubunun sürece yalnızca destek veren değil öncü olan bir anlayışla hareket edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimiz; milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir. Bizim vatanseverliğimiz; kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir. Bizim ülkümüz; zayıf ve parçalanmış bir Türkiye değil, birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam, itibarlı ve büyük bir Türkiye’dir. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz. Çünkü biliyoruz: Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır. Bu topraklar ayrılığın değil birliğin; düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur" dedi.


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Başlıklar :Kemal KılıçdaroğluTerörsüz TürkiyeCHPÇerçeve Yasa
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