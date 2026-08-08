Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi’den önemli mesajlar: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da gerçekleştirilen denetleme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Devlet gereği ne ise yapmayı sürdürecektir. Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır" dedi. Öte yandan Bakan Çiftçi, “Esenyurt ilçemizde 800 kilo uyuşturucu emniyet çalışmaları gayretiyle ele geçirildi" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte İstanbul Esenyurt’ta adalet ve güvenlik alanlarında hayata geçirilmesi planlanan projelerin sahalarında incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt’a geldi. Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın sosyal alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Gürlek ve Çiftçi, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi’ne ziyarette bulundu.
Bugün burada Sayın İçişleri Bakanımız ile bir arada olmamızın gayesi, devletin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki, peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kâr kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır.
‘ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE KONULU GENELGEMİZİ YAYIMLADIK’
‘SUÇ ÖRGÜTLERİYLE DAHA HIZLI MÜCADELE EDECEK ALTYAPIYI HAYATA GEÇİRİYORUZ’
Gürlek, “Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha sesleniyorum: Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelindeki mücadelemize rakamsal olarak bakarsak, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı'mızın çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinasyonu kapsamında, 2026 yılının Şubat-Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirildi; on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda şüpheli tutuklandı, çok sayıda şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlendirilirken, suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dâhil edildi.
Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken, tespit edilen toplam işlem hacmi bir trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonların ayrıntıları ve güncel veriler, Adalet Bakanlığımızın resmî yayın organları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri; kapsamlı soruşturmaları, titiz delil toplama süreçlerini, Cumhuriyet savcılarımızın ve kolluk birimlerimizin yoğun emeğini ifade etmektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor: Örgütlü suç, yalnızca bir asayiş meselesi değildir; aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle, bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz.
‘SANAL BAHİS VE KUMAR İLE SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEDE YENİ BİR BOYUTA GEÇECEĞİZ’
'ULUSLARARASI ADLİ YARDIMLAŞMA, İADE VE ORTAK SORUŞTURMA SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAĞIZ'
Gürlek, "Aziz İstanbullu hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma, iade ve ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. İllerimizin saha tecrübesini ortak veri ve analiz altyapısıyla buluşturacağız. Bu sebeple; uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dâhil tüm illegal yapılanmaların kılcal damarlarına kadar inerek hesap soracak ve yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanarak üzerlerine gideceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkânları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür. Bu mücadelede fedakârca görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hâkimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, Sahil Güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve Adli Tıp Kurumu uzmanlarımıza, Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir: Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altında bulunduğu ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye. Bu hedef doğrultusunda azimle, sabırla ve hukuktan ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
BAKAN ÇİFTÇİ: 800 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye’ teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait. Esenyurt ilçemizde 800 kilo uyuşturucu emniyet çalışmaları gayretiyle ele geçirildi." dedi.
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