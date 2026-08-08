TBMM’de bölgesel güvenlik vurgusu: 'Türkiye artık güvenlik mimarisini şekillendiren bir aktör'
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin son dönemde attığı diplomatik adımların bölgesel istikrar ve ortak güvenlik açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika vizyonunun bölgesel güvenlik dengelerinde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.
Konuşmasında Suriye’de sağlanan istikrara, Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi ve enerji alanındaki stratejik iş birliklerine değinen Özer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının da bölgesel güvenlik anlayışında yeni bir dönemi temsil ettiğini söyledi.
Konuşmasını, söz konusu diplomatik girişimlerin Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artıracağına olan inancını dile getirerek tamamlayan Özer, bölgesel iş birliği ve istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen adımların Türkiye, bölge ülkeleri ve uluslararası barış açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.
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