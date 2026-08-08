TBMM’de bölgesel güvenlik vurgusu: 'Türkiye artık güvenlik mimarisini şekillendiren bir aktör'

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika vizyonunun bölgesel güvenlik dengelerinde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomatik girişimlerin Türkiye’yi gelişmeleri takip eden bir ülke olmaktan çıkararak, bölgesel güvenlik mimarisine yön veren stratejik bir aktör konumuna taşıdığını belirten Özer, son dönemde hayata geçirilen uluslararası iş birliklerinin bu yaklaşımın somut göstergeleri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Suriye’de sağlanan istikrara, Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi ve enerji alanındaki stratejik iş birliklerine değinen Özer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının da bölgesel güvenlik anlayışında yeni bir dönemi temsil ettiğini söyledi.

Söz konusu mutabakatın ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi, terörle mücadelede iş birliğini derinleştirmeyi ve bölgesel istikrarı önceleyen yeni bir güvenlik perspektifi ortaya koyduğunu ifade eden Özer, bu yaklaşımın yalnızca üç ülke açısından değil, bölgenin geleceği bakımından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Özer, Anadolu’dan Hicaz’a, Kerkük’ten İslamabad’a uzanan stratejik dayanışmanın güvenli ticaret koridorlarının güçlendirilmesine, ekonomik entegrasyonun desteklenmesine ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağını belirterek, bu iş birliğini “Türkiye Yüzyılı vizyonunun dış politikadaki en somut yansımalarından biri” olarak değerlendirdi.

Konuşmasını, söz konusu diplomatik girişimlerin Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini daha da artıracağına olan inancını dile getirerek tamamlayan Özer, bölgesel iş birliği ve istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen adımların Türkiye, bölge ülkeleri ve uluslararası barış açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

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