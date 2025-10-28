Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Beysu'nun 1 milyar 130 milyonluk dev tesisini hizmete açtı

18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Altay, “Beysu adeta küllerinden yeniden doğdu. Sadece plastik şişeden değil, piyasada olan bütün ürünleri şişeleyebilecek önemli bir tesisi bugün hep birlikte açmış olacağız. Bu tesisin bizim açımızdan bir önemi de aynı anda birçok sertifikayı almış, Türkiye'nin ilk tesisi olması. Son dönemde yapılan en yeni tesis. Bütün sağlık, hijyen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısında 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisinin büyük bir kısmını GES’ten karşılıyor. Bugün Konya elhamdülillah dışarıdan gıpta ile bakılabilen bir şehir haline geldi” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Özer, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, “Konya’mızın en önemli markalarından Beysu’muza bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Beyşehir Doğanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, tesisin hijyen yönünden dünya ölçeğinin çok üstünde olduğunu ifade ederek, “El değmeden üretilen suyun ana membaı, ‘yukarı dağımız, bereket dediğimiz dağımız’, oradan buraya intikal ediyor. Suyumuz hem pet şişeler, hem de cam şişler içinde vatandaşımıza hizmet verecek. Böyle güzel bir tesisi bugün Uğur Başkanımın marifeti ve onun talimatıyla 1 milyar 130 bin lirayı bulan bir maliyetle hizmete açıyoruz. Beyşehir halkı adına Uğur Başkanıma minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“DAYANIŞMA VE KARDEŞLİĞİNE ŞAHİT OLDUĞUMUZ BEYŞEHİRLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE BÖYLE GÜZEL BİR TESİSİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün Sultan Alaaddin'in ‘Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır’ dediği Beyşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı.





Hazreti Mevlana’nın ‘Kardeşlik bir bahçedeki güller gibidir. Kokuları birbirine karışır ve güzel bir koku oluşturur’ sözünden alıntı yapan Başkan Altay, “Bizler de Beyşehirli hemşehrilerimizle işte böyle bir kardeşlik bağı ile birbirimize bağlıyız. Adeta aynı bahçenin gülü, aynı ağacın meyveleriyiz. Bugün hamdolsun dayanışma ve kardeşliğine şahit olduğumuz Beyşehirli kardeşlerimizle birlikte böyle güzel bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK” VURGUSU YAPTI

“Konya Modeli Belediyeciliğin” sadece bir slogan değil, tüm Türkiye'ye hatta görevlerinden dolayı Türk dünyasına ve dünyadaki belediyelere örnek bir model olduğunu kaydeden Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Bu modelin temelinde birlikte çalışma kültürü var. Bakın burada teşkilatlarımız var. Milletvekillerimizi temsilen sizin evladınız kıymetli Mustafa Hakan Özer milletvekilimiz var. İlçe belediye başkanlarımız var. Çalışma arkadaşlarımızla hep beraber buradayız ve Konya için bir iyilik varsa hep beraber hareket etmeyi, ‘ben’ demeden ‘biz’ demeyi başaran bir anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. ‘Konya Modeli Belediyeciliğin’ bir diğer özelliği de geçmişte olan iyiliklerin üstüne koyarak yoluna devam edebilmek.”

“AYNI ANDA BİRÇOK SERTİFİKAYI ALMIŞ TÜRKİYE'NİN İLK TESİSİ”

18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Altay, “Böylece Beysu adeta küllerinden yeniden doğdu. Sadece plastik şişeden değil, piyasada olan bütün ürünleri şişeleyebilecek önemli bir tesisi bugün hep birlikte açmış olacağız. Bu tesisin bizim açımızdan bir önemi de aynı anda birçok sertifikayı almış Türkiye'nin ilk tesisi olması. Son dönemde yapılan en yeni tesis. Bütün sağlık, hijyen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisini büyük bir kısmını GES’ten karşılıyor. Ona da çok ciddi bir yatırım gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“BUGÜN KONYA DIŞARIDAN GIPTA İLE BAKILABİLEN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ”

Altay, Konya için tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Sadece belediyecilik değil ticaretin, ekonominin, turizmin kalkınması için de bu çalışmaları yürütüyoruz ve bugün Konya elhamdülillah dışarıdan gıpta ile bakılabilen bir şehir haline geldi” değerlendirmesini yaptı.

“İÇME SUYUNUN KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE TEMİNİ İÇİN KOSKİ’MİZ KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYOR”

Suyun çok önemli bir stratejik ürün haline geldiğine dikkati çeken Altay, “Tabi şunu da söylemek lazım, bu yatırıma sadece ticari olarak bakmıyoruz. Su kritik öneme sahip stratejik bir ürün. Görüyorsunuz bölgemizde, belki bu bölgede sorun yaşamıyoruz ama Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanının tamamında özellikle içme suyunun kesintisiz bir şekilde temini için KOSKİ’miz kahramanca mücadele ediyor. Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir. Bizler sizlere temiz su kaynaklarından bahçelerinize, çeşmelerinize kadar temiz suyu getiriyoruz, mücadele ediyoruz. İzmir’de yaşananları, Bursa’da, Ankara’da yaşananları görüyorsunuz. Aslında risk en çok Konya’da. Bunu söylerken biraz da temkinli davranıyorum. Bugün sorun yaşamıyor olmamız gelecekte sorun yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Onun için suyu tasarruflu kullanmak, her damlasını tasarruf etmek gerekiyor. Bu manada bu tesis de bizim için aslında stratejik bir yatırıma dönüştü” ifadelerini kullandı.

BEYŞEHİR GÖLÜ İÇİN ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Altay, Beyşehir Gölü’nde yürütülen çalışmalara da değinerek, “Özellikle göl ve çevresine de çok ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Açılışını henüz gerçekleştiremedik ama Beyşehir’imizin içme suyunu sağlayan arıtma tesisimizde çok ciddi bir yenileme çalışması yaptık, tamamladık. İnşallah bir sonraki gelişimizde onu da açmayı planlıyoruz. Yine Beyşehir Gölü etrafında özellikle insan kaynaklı suların gölü kirletmemesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla birlikte bir master plan çerçevesinde atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Huğlu ve Üzümlü’yü tamamladık. İnşallah devamındaki atık su arıtma tesislerinin tamamlanması, kalan kısımların da foseptikle halledilmesi ve Konya tarafından Beyşehir Gölü’ne insan kaynaklı bir kirletme olmaması için çaba sarf ediyoruz. 2028 yılına geldiğimizde bunu başarmış olacağız. Bu bir taraftan gölün kirlenmesini önlerken bir taraftan da göle aslında temiz su deşarjı yaparak gölü de besleyen bir yapı oluşturuyor” dedi.

“BEYŞEHİR İÇERİŞEHİR’DE AHŞAPLA TAŞIN BULUŞTUĞU TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDAN BİRİSİ OLACAK”

Kentsel yenileme projelerinin önemine vurgu yaparak konuşmasına devam eden Altay, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yine İçerişehir’de önemli bir kentsel yenileme çalışması faaliyeti yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kentsel Yenileme kararıyla biraz daha hız kazandı, yüzde 60’ları bulduk. İnşallah orada da anlaşmaları tamamlayarak süreci bir an önce tamamlamayı ve 2026 yılı içerisinde orada da Konya’nın en güzel turizm projelerinden birisini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz çalışıyoruz, onlar konuşuyorlar. Aynı şeyi Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’yı yaparken de konuştular. ‘Buradan rant oluşturacaklar, burada vatandaşa haksızlık yapacaklar, burada milletin malına çöküyorlar’ diye. Şimdi gelin görün ki Mevlana Meydanı’na gelen herkes, Konya’ya gelen herkes Mevlana ve Altın Çarşı’nın güzelliğiyle gururlanıyor, teşekkür ediyor. Hiç merak etmeyin Beyşehir, İçerişehir de aynı o standartta ahşapla taşın buluştuğu Türkiye’nin en güzel kentsel dönüşüm alanlarından birisi olacak. Siz bize 17 yıldır güveniyorsunuz, biz de sizi hiç yanıltmadık. Onun için bu vesileyle bir kez daha İçerişehir’deki hemşehrilerimizi anlaşmaya davet ediyorum. Bir an önce bu süreci tamamlayalım ve biz de maliyetler çok fazla yükselmeden oradaki işlemimize devam edelim.”

BEYŞEHİR’E YENİ 450 KONUT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi"ne de değinen Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız 500 bin sosyal konutla ilgili bir açıklama yaptı. Şu anda enflasyonu en çok tetikleyen şey kira rakamları. Biz de Sayın Bakanımızın davetiyle oradaydık. İnşallah Konya’mıza 13 bin 600 yeni sosyal konut yapılacak. İlçe belediyelerimizle birlikte bunun yerleri konusunda çalışıyoruz. Beyşehir’imizde de yeni konutlar başlamasına rağmen inşallah 450-500 bin konut içerisinde yeni bir 450 konut daha yapılacak. Böylece ilçelerimizde hem nüfusun azalmasına engel olmayı, hem ticarete katkı sunmayı hem de özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamış olacağız” cümlelerini kullandı.





“BİZ BİLİYORUZ Kİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR SÖZ VERİRSE ALLAH’IN İZNİYLE YAPAR”

“Biz hep birlikte Hatay’da çalıştık. Hatay’ın nasıl ayağa kalktığını, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da yapılanları görüyoruz. Biz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan bir söz verirse Allah’ın izniyle yapar” diyen Altay, “Bundan hiç endişemiz ve şüphemiz yok, biz de onun dava ve yol arkadaşları olarak bir söz vermişsek bunu yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Bu tesis bunun en güzel örneklerinden birisi. Kolay söyleniyor ama 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu birçok ilin 5 yılda yapacağı yatırımdan daha fazla. Ama ortaya ne çıktı? Beysu markası yeniden Konya’nın raflarında, Konya’nın tüm marketlerinde, hatta sadece Konya’nın değil civar illerimizin tamamında bir pazar payı oluşturdu. Adeta siparişe yetişemiyoruz. Konya’ya yeni bir değeri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer.

MİLLETVEKİLİ ÖZER ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de tesisin hayırlı olmasını dileyerek, “Potansiyeller, kaynaklar değerlendirildiği zaman anlam ifade ediyor. Bugün zamanında Erenler dağlarından doğup buralara gelen bu güzel suyu markalaştırıp insanlara hizmet edilmeseydi, ambalajlanmasaydı bu güzel tesis yapılıp artık bugünün koşullarında insanlara sunulacak noktaya getirilmeseydi bugün Beysu diye bir markamız olmayacaktı. Milletvekilleri olarak kıymetli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımızla beraber Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi, şehrimizi, beldemizi daha yukarıya nasıl taşırız, insanımıza nasıl hizmet ederiz, bunun derdiyle dertleniyoruz. Konya’mızın en önemli markalarından Beysu’muza bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.





Konuşmaların ardından Beysu Tesislerinin dualarla açılışı yapıldıktan sonra protokol mensupları tesiste incelemelerde bulundu.





Açılış programına; ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Veli Vural, BBP Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasağun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de katıldı.





BEYSU; TÜRKİYE’DEKİ ÜÇ SERTİFİKAYA SAHİP SU FABRİKALARINDAN BİRİ

36 bin 396 metrekare kurulu, 18 bin metrekare de kapalı alana sahip tesis, saatte 128 bin 760 litre dolum yapılabilirken günlük 35 ile 60 tır arasında ürün sevkiyatı yapılabiliyor. Sıfır Atık belgesine sahip tesis ayrıca; BRC, FSSC 22000 ve HELAL sertifikalarının üçünün birden olduğu Türkiye’deki ilk su fabrikalarından biri olma özelliği taşıyor.



