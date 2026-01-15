Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu? 2026 güncel geçiş fiyatları

2026 yılıyla birlikte köprü ve otoyol ücretleri yeniden düzenlendi. Türkiye genelinde geçerli olan yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülkenin kritik ulaşım hatlarında fiyatlar yukarı yönlü güncellendi. 2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Zam oranları nasıl belirlendi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanan çerçeveye uygun şekilde hazırlandığını belirtti. Açıklamaya göre, 2026 yılı için öngörülen artışlar yeniden değerleme oranının altında tutuldu ve vatandaşların ulaşım giderleri gözetildi. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyollarda artış oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

İstanbul köprülerinde yeni ücretler

Yeni tarifeyle birlikte İstanbul Boğazı’ndaki iki ana geçiş noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde otomobiller için tek yön geçiş bedeli 59 TL’ye yükseldi. Daha önce 47 TL olan ücret, 2026 itibarıyla güncellenmiş oldu.

Stratejik köprü ve otoyollarda son durum

Türkiye’nin en önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsünde otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçiş ise 95 TL’ye çıktı. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Ankara–Niğde Otoyolunda da yeni ücret 740 TL olarak uygulanmaya başladı.

2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri

- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye,

- Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye,

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye,

- 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye,