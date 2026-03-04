NATO’nun 5. maddesi nedir, hangi durumlarda devreye girer? İşte kritik detaylar

Hangi şartlarda devreye girer?

5. maddenin uygulanabilmesi için NATO üyesi bir ülkenin topraklarına, askeri unsurlarına, gemilerine veya uçaklarına yönelik doğrudan bir silahlı saldırı gerçekleşmesi gerekiyor. Antlaşmanın 6. maddesi ise bu saldırının hangi bölgeleri kapsadığını belirliyor. Buna göre Avrupa ve Kuzey Amerika’daki NATO toprakları, Türkiye’nin tamamı ve Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki adalar bu kapsamda değerlendiriliyor. Günümüzde büyük çaplı fiziksel zarara yol açan siber saldırılar da belirli koşullarda bu çerçevede ele alınabiliyor.