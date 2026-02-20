ADAYLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR

Resmî duyurular gelmese de adaylar, önceki alım şartlarına bakarak genel çerçeveyi öğrenebiliyor. Daha önceki PA duyurularında yer alan kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boy şartı, beden kitle indeksinin 18–27 arasında olması, başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve sağlık yönetmeliğine uygun olmak gibi şartlar bulunuyordu. Ayrıca aday ve eşinin genel ahlaka aykırı yerlerde çalışmamış olması, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmemiş olması, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bağlantılı faaliyetlerde bulunmamış olması, siyasi parti üyeliğinin olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu olması da şartlar arasındaydı. Bu şartların 2026 yılı için güncellenip güncellenmeyeceği, yeni duyuru yayımlandığında netleşecek.