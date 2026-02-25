TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? 25 Şubat TOKİ hangi illerde kura çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bu hafta 6 ilde çekilişler tamamlanırken, bugün Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise 4 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. 16-22 Şubat TOKİ kura takvimi ve bu hafta kurası çekilen iller merak konusu oldu.

1 /4 TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni haftada kura mesaisi yoğun geçiyor. 6 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından bugün Diyarbakır’da 12 bin 165 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Hafta sonuna kadar 4 ilde daha kura yapılacak. 16-22 Şubat tarihli kura takvimi başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.ac

2 /4 BU HAFTAKİ KURA TAKVİMİ 16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550, 17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,

3 /4 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.