TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? 25 Şubat TOKİ hangi illerde kura çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bu hafta 6 ilde çekilişler tamamlanırken, bugün Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise 4 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. 16-22 Şubat TOKİ kura takvimi ve bu hafta kurası çekilen iller merak konusu oldu.
BU HAFTAKİ KURA TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,
17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,
20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek.
22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
64 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ!
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar 29 Aralık 2025 tarihinde çekilmeye başlandı. Şu ana kadar 64 ilde 253 bin 334 konut için hak sahipleri belirlendi. Bugün Diyarbakır'da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kuralar çekiliyor.