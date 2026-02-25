Aksaray'da kar yağışı başladı: Aksaray'da yarın okullar tatil edilir mi? Resmi açıklama var mı? İşte son gelişmeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aksaray'da da yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesiyle öğrenciler tatil konusunu da merak etmeye başladı. Peki Aksaray'da kar yağışı var mı? Yarın okullar tatil edilir mi? İşte kentte son durum ve tatil detayları.
Aksaray'da kar yağışının başlamasıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu da öğrencilerin gündeminde yer aldı. Meteoroloji'nin yaptığı güncel hava durumu değerlendirmelerine göre, birçok ilde kar yağışı beklenirken, Aksaray ilinin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. Peki okullar tatil edildi mi? Kar yağışı sürecek mi? İşte güncel hava durumu tahminleri.
Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Aksaray’ın şehir merkezinde yağmur yağışı etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Güzelyurt ilçesinde aniden bastıran kar yağışı halen ilçe genelinde etkisini sürdürüyor.Hava sıcaklıklarının düşüş gösterdiği Aksaray’da yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.
Şehir merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken, Güzelyurt ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının gündüz 3 derece gece ise eksi 4’lere kadar düştüğü Aksaray’ın yüksek kesimlerinde bulunan Güzelyurt ilçesi başta olmak üzere Ekecik çevresi ve Helvadere beldelerinde kar yağışı etkili oluyor. Güzelyurt ilçesi başta olmak üzere birçok beldede kar yağışı halen etkisini sürdürürken, yaz gününü aratmayan sıcak havalardan sonra gelen kar yağışı vatandaşları da sevindirdi.
Aksaray'da okullar tatil edilir mi?
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde yağmur şeklinde görüldü. Kar yağışının ulaşımı ve hayatı olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşması durumunda valilikten tatil kararı çıkabilir. Ancak henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yer almıyor. Resmi açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.