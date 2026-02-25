Aksaray'da kar yağışı başladı: Aksaray'da yarın okullar tatil edilir mi? Resmi açıklama var mı? İşte son gelişmeler

Şehir merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken, Güzelyurt ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının gündüz 3 derece gece ise eksi 4’lere kadar düştüğü Aksaray’ın yüksek kesimlerinde bulunan Güzelyurt ilçesi başta olmak üzere Ekecik çevresi ve Helvadere beldelerinde kar yağışı etkili oluyor. Güzelyurt ilçesi başta olmak üzere birçok beldede kar yağışı halen etkisini sürdürürken, yaz gününü aratmayan sıcak havalardan sonra gelen kar yağışı vatandaşları da sevindirdi.