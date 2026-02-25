Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın detayları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda kritik bir viraja giriyor. 12 Dev Adam, Belgrad’da Sırbistan deplasmanına çıkacak. 27 Şubat Cuma akşamı oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz açıklanmadı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. C Grubu’ndaki üçüncü maçına çıkacak olan 12 Dev Adam, 27 Şubat 2026 Cuma günü Belgrad’da parkede olacak. Sırbistan-Türkiye maçı TSİ 21.00’de başlayacak.
Belgrad deplasmanında kritik randevu
Ay-yıldızlı ekip, Avrupa basketbolunun köklü ülkelerinden Sırbistan’a konuk olacak. Mücadele, Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen milliler, C Grubu’ndaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Dünya Kupası yolunda alınacak her sonuç, gruptaki sıralamayı doğrudan etkiliyor.
Sırbistan - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?
Basketbolseverlerin merakla beklediği Sırbistan - Türkiye karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın canlı yayın bilgisi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyurulduğunda netlik kazanacak.
Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklar tamam
Başantrenör Ergin Ataman idaresindeki milliler, hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun açıklamasına göre son antrenman Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışmayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yerinde takip etti.
EuroLeague programları nedeniyle takıma sonradan katılacak oyuncuların Belgrad öncesi kafileye dahil olması bekleniyor. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı’ndan hareket ederek Sırbistan’ın başkentine geçecek.
Rövanş İstanbul’da oynanacak
C Grubu’ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak. Türkiye - Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 21.00’de başlayacak. Belgrad’daki sonuç, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde belirleyici olacak.