Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın detayları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. C Grubu’ndaki üçüncü maçına çıkacak olan 12 Dev Adam, 27 Şubat 2026 Cuma günü Belgrad’da parkede olacak. Sırbistan-Türkiye maçı TSİ 21.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa basketbolunun köklü ülkelerinden Sırbistan’a konuk olacak. Mücadele, Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen milliler, C Grubu’ndaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Dünya Kupası yolunda alınacak her sonuç, gruptaki sıralamayı doğrudan etkiliyor.

Sırbistan - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?

Sırbistan - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Sırbistan - Türkiye karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın canlı yayın bilgisi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyurulduğunda netlik kazanacak.