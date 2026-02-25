Altın için uzun vadeli tablo yeniden çizildi: Dev bankadan 6.300 dolar tahmini

Küresel finans kuruluşu JP Morgan, yayımladığı son analizinde altın fiyatları için dikkat çeken projeksiyonlar paylaştı. Banka, ons altın tahminini uzun vadede 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için 6.300 dolar beklentisini yineledi. Raporda, merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki değişim ve dolardan uzaklaşma eğilimi ön plana çıkarıldı.

Rezerv tercihlerinde yön değişimi

JP Morgan stratejistlerine göre, birçok ülke son yıllarda ABD Hazine tahvillerindeki varlığını azaltırken rezerv kompozisyonunu çeşitlendirme yoluna gidiyor. Bu süreçte Çin yuanı ve altın öne çıkan alternatifler arasında yer alıyor. Raporda, “rezerv para birimi düzeninde dönüşüm” olarak tanımlanan bu eğilimin, altın talebini kalıcı biçimde artırabileceği ifade edildi.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının da son dönemde altın rezervlerini güçlendirme yönünde adımlar attığı biliniyor. Küresel ölçekte artan bu talep, fiyatların seyrinde belirleyici unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Uzun vadede 4.500 dolar beklentisi

Banka, daha önce paylaştığı uzun vadeli ons altın öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek 4.500 dolar seviyesine taşıdı. Bu güncellemede merkez bankalarının yoğun altın alımları temel gerekçe olarak sıralandı. JP Morgan’a göre altın artık yalnızca bir emtia değil, aynı zamanda stratejik bir rezerv aracı olarak konumlanıyor.

Altın fiyatları üzerindeki bu yapısal talep artışının, arz-talep dengesini klasik sanayi metallerinden farklı bir zemine taşıdığına dikkat çekildi.

2026 için 6.300 dolar senaryosu

JP Morgan, 2026 yıl sonuna ilişkin 6.300 dolarlık ons altın tahmininde ise değişikliğe gitmedi. Banka, mevcut küresel ekonomik görünüm ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğiliminin bu seviyeleri mümkün kılabileceğini belirtti.

Raporda ayrıca jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, merkez bankası alımları ve altına dayalı ETF girişleri fiyatları destekleyen temel faktörler arasında sayıldı. Özellikle Fed’in faiz indirim sürecine girmesi halinde, güvenli liman talebinin artabileceği değerlendirildi.

Altın neden ayrışıyor?

JP Morgan analizinde, bakır ve nikel gibi sanayi emtialarında uygulanan maliyet temelli değerleme yöntemlerinin altın için sınırlı anlam taşıdığı vurgulandı. Altının fiyat dinamiklerinin endüstriyel kullanımdan ziyade küresel güven algısı ve değer saklama işleviyle şekillendiği ifade edildi.