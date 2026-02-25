25 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. İSKİ’nin açıklamasına göre, etkilenecek ilçeler ve mahallelerle birlikte kesinti saatleri de duyuruldu. Peki, yarın 26 Şubat İstanbul'da sular kesilecek mi, sular ne zaman gelecek? İşte İşte İSKİ 26 Şubat su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri.

1 /15 İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI: 9 İLÇEDE SU KESİLECEK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yaşanacak.







2 /15 İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), 9 ilçeye su verilemeyeceği bildirildi.





3 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ Ataşehir - Atatürk Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 10:06 - 17:00 (Tahmini) - Süre: ~6 saat 54 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



4 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ Beykoz - Yeni Mahalle Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:24 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 36 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



5 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ Beylikdüzü - Sahil Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 10:55 - 14:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 5 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



6 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KÂĞITHANE SU KESİNTİSİ Kağıthane - Harmantepe Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Kağıthane - Hürriyet Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Kağıthane - Merkez Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Kağıthane - Yahya Kemal Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Kağıthane - Çağlayan Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası













7 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ Küçükçekmece - Kartaltepe Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:01 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 59 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Küçükçekmece - Tevfikbey Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:01 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 59 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası





8 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ Maltepe - Girne Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 10:04 - 13:30 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 26 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



9 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ Pendik - Harmandere Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 09:34 - 13:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 26 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



10 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ Şile - Çavuş Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 10:58 - 14:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 2 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



11 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ Üsküdar - Altunizade Mah Tarih: 25.02.2026 Saat: 11:25 - 13:30 (Tahmini) - Süre: ~2 saat 5 dakika Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



12 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Adalar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Arnavutköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Avcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bağcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bahçelievler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.









13 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bakırköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Başakşehir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Çatalca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Esenler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL EYÜP SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Eyüp ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Fatih ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Güngören ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Kartal ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sancaktepe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Silivri ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.



14 /15 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sultangazi ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Şişli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Tuzla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Ümraniye ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta. 25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.















































































































