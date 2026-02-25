Yeni Şafak
İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi duyurusu: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ 26 Şubat Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri

25/02/2026, الأربعاء
25 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. İSKİ’nin açıklamasına göre, etkilenecek ilçeler ve mahallelerle birlikte kesinti saatleri de duyuruldu. Peki, yarın 26 Şubat İstanbul'da sular kesilecek mi, sular ne zaman gelecek? İşte İşte İSKİ 26 Şubat su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri.

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI: 9 İLÇEDE SU KESİLECEK


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yaşanacak.




İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), 9 ilçeye su verilemeyeceği bildirildi.



25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Ataşehir - Atatürk Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 10:06 - 17:00 (Tahmini) - Süre: ~6 saat 54 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Beykoz - Yeni Mahalle

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:24 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 36 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Beylikdüzü - Sahil Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 10:55 - 14:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 5 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KÂĞITHANE SU KESİNTİSİ

Kağıthane - Harmantepe Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Kağıthane - Hürriyet Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Kağıthane - Merkez Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Kağıthane - Yahya Kemal Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Kağıthane - Çağlayan Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:12 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 48 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası







25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Küçükçekmece - Kartaltepe Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:01 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 59 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Küçükçekmece - Tevfikbey Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:01 - 15:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 59 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası



25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

Maltepe - Girne Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 10:04 - 13:30 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 26 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

Pendik - Harmandere Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 09:34 - 13:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 26 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

Şile - Çavuş Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 10:58 - 14:00 (Tahmini) - Süre: ~3 saat 2 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar - Altunizade Mah

Tarih: 25.02.2026

Saat: 11:25 - 13:30 (Tahmini) - Süre: ~2 saat 5 dakika

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Adalar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Arnavutköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Avcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bağcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bahçelievler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.





25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bakırköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Başakşehir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Beşiktaş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Çatalca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Esenler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL EYÜP SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Eyüp ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Fatih ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Güngören ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Kartal ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sancaktepe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Silivri ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.


25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ


25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sultangazi ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Şişli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Tuzla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Ümraniye ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

25 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

























































SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İSKİ, 26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde geçici su kesintileri uygulanacak. İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve ilçe ilçe 26 Şubat 2026 İstanbul su kesintisi listesi...


İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

