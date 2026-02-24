Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2026 Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Diyanet takvimi

Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2026 Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Diyanet takvimi

17:5924/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ramazan Bayramı takvimi
Ramazan Bayramı takvimi

Ramazan Bayramı 2026 tarihleri netleşti. Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimine göre bayram 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce idrak edilen Arefe Günü ise 19 Mart Perşembe’ye denk geliyor. Resmi mevzuata göre arefe günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak.

Ramazan Bayramı ve Arefe Günü 2026 takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler listesine göre Türkiye’de Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram öncesinde idrak edilen arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

2026 yılı dini günler takvimine göre Arefe Günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan ayının ardından gelen ve yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Böylece bayram, hafta sonu ile birleşmiş olacak.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Mevzuata göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor ve toplamda 3,5 gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda kamu kurumlarında arefe günü yarım gün çalışma düzeni geçerli oluyor. Ancak bazı yıllarda alınan idari izin kararlarıyla uygulama tam gün tatil şeklinde düzenlenebiliyor.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman başlıyor?

Türkiye’de 2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın son günü ise 22 Mart Pazar olacak. Mart ayının son günlerine denk gelen bayram süreci, tatil planı yapanlar için hafta sonu ile birlikte değerlendirme imkânı sunuyor.

#arefe günü
#ramazan bayramı
#ramazan bayramı 2026
#diyanet
#diyanet işleri başkanlığı
#dini günler takvimi
#19 mart 2026
#bayram tatili
#resmi tatil
#yarım gün tatil
#türkiye
#ramazan ayı
#Arefe günü ne zaman i
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanlığından sarı kodlu uyarı geldi: O illerde kar yağışı bu gece başlayacak