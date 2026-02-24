Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2026 Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı ve Arefe Günü 2026 takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler listesine göre Türkiye’de Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram öncesinde idrak edilen arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

2026 yılı dini günler takvimine göre Arefe Günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan ayının ardından gelen ve yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Böylece bayram, hafta sonu ile birleşmiş olacak.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Mevzuata göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor ve toplamda 3,5 gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda kamu kurumlarında arefe günü yarım gün çalışma düzeni geçerli oluyor. Ancak bazı yıllarda alınan idari izin kararlarıyla uygulama tam gün tatil şeklinde düzenlenebiliyor.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman başlıyor?