İkinci ara tatil tarihleri 2026! İkinci ara tatil bayram tatili ile birleşiyor mu, kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre uygulanacak tatilin tarihleri netleşirken, Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu.

1 /4 2026 yılı ikinci dönem ara tatili için gözler açıklanan takvime çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu tarihler doğrultusunda öğrenciler kısa bir mola yapmaya hazırlanırken, aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı tatiliyle birleşme ihtimali gündeme geldi.

2 /4 ARA TATİL NE ZAMAN 2026? İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde olacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü son ders ile derse çıkacak; 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

3 /4 RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLLE BİRLEŞİYOR MU? 2026 Ramazan Bayramı tarihi ara tatil süresi içerisinde yer almaktadır. Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.