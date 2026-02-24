Yeni Şafak
Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: Feci kazada beş ölü iki yaralı

21:3124/02/2026, Salı
AA
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu beş kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Diyarbakır Valiliği, kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekiplerin sevk edildiğini; yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."



