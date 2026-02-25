Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuru 2026! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin takvim henüz açıklanmamış olsa da, geçen yıl başvuruların mayıs ayında alınmış olması nedeniyle 2026 sürecinin de büyük olasılıkla nisan–mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Adayların tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzuna göre yapılacak ve başvurular T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlanacak.