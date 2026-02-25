Sağlık Bakanlığı 26 Bin personel alımı başvuru 2026! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

2026 yılı kamu personel alımları kapsamında önemli bir adım atıldı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu beklenirken, Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri adayların gündemine oturdu.
Sağlık alanında istihdam bekleyen binlerce aday için süreç hızlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında yapılacağı duyurulan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımının kadro dağılımı açıklanırken, başvuru takviminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı’nın işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin takvim henüz açıklanmamış olsa da, geçen yıl başvuruların mayıs ayında alınmış olması nedeniyle 2026 sürecinin de büyük olasılıkla nisan–mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Adayların tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzuna göre yapılacak ve başvurular T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı personel alımı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesi planlanıyor ve kadroların büyük kısmını uzman tabiplerin oluşturduğu görülüyor; açıklanan dağılıma göre 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor alınacak olmasının yanı sıra, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire ve 25 sağlık teknikeri kadrosu da bulunuyor. Bu kapsamlı dağılım, özellikle hekim açığının kapatılmasına yönelik bir öncelik verildiğini açık biçimde ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 personel alımı, ülke genelindeki kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla planlandı. Özellikle uzman doktor kadrolarındaki yüksek sayı, hastanelerdeki hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.