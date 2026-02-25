Ankara'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Keçiören ve Sincan ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacak. ASKİ tarafından yapılan duyuruda, kesintinin bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilirken, etkilenecek ilçeler ile kesinti saatleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugün Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte 25 Şubat Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler.

KEÇİÖREN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arıza Tarihi: 25.02.2026 09:40:00 Tamir Tarihi: 25.02.2026 14:00:00 Etkilenen Yerler: ayvalı mahallesi alt kotları.