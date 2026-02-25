Yeni Şafak
TOKİ Manisa Akhisar konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

10:0225/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Manisa Akhisar Medar Mahallesi 267 Konut Projesi kapsamında daha önce kura ile belirlenen asil ve yedek 237 hak sahibine yönelik, proje kapsamında inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 171 adet konut ve 3+1 nitelikli 96 adet konut olmak üzere toplam 267 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Manisa İli Akhisar İlçesi Medar Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 267 adet konut (2+1 nitelikli 171 adet konut ve 3+1 nitelikli 96 adet konut) için daha önce kura ile belirlenen asil ve yedek 237 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekildi. İşte Manisa Akhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi.

Manisa Akhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Manisa kurası
#TOKİ Akhisar kura sonuçarı
