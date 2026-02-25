Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 23 Şubat-1 Mart güncel kura takvimi belli oldu: Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura çekilişi tarihleri

TOKİ 23 Şubat-1 Mart güncel kura takvimi belli oldu: Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura çekilişi tarihleri

Tuğba Güner
14:2025/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ kura takvimi merakla araştırılırken, 29 Aralıktan bu yana toplam 69 ilde 312 bin 290 için hak sahipleri belirlendi. Haftalık olarak belirlenen TOKİ kuralarında sona yaklaşılıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi belli oldu. Bu hafta Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Peki, 23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte yeni TOKİ kura takvimi.

TOKİ KURA TAKVİMİ 23 ŞUBAT - 1 MART


24 Şubat Salı - Uşak

25 Şubat Çarşamba - Isparta

26 Şubat Perşembe - Burdur

27 Şubat Cuma - Edirne, Denizli, Osmaniye




TOKİ KONUT DAĞILIMI


Uşak 2 bin 558 konut

Isparta 2 bin 889 konut

Burdur 2 bin 206 konut

Edirne 2 bin 530 konut

Denizli 6 bin 370 konut

Osmaniye 2 bin 990 konut






İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ


UŞAK

Tarih: 24 Şubat Salı

Saat: 11:00

Yer: Uşak Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu




ISPARTA


Tarih: 25 Şubat Çarşamba

Saat: 11:00

Yer: Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu



BURDUR


Tarih: 26 Şubat Perşembe

Saat: 11:00

Yer: Burdur Kültür Merkezi Salonu



EDİRNE


Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu



DENİZLİ


Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi



OSMANİYE


Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı



İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?


Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.


TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?


TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.


TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?


TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.


TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)





TOKİ EV TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.

#toki
#toki takvimi
#toki kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi