TOKİ kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ kura takvimi merakla araştırılırken, 29 Aralıktan bu yana toplam 69 ilde 312 bin 290 için hak sahipleri belirlendi. Haftalık olarak belirlenen TOKİ kuralarında sona yaklaşılıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi belli oldu. Bu hafta Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Peki, 23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi gerçekleşecek? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte yeni TOKİ kura takvimi.
TOKİ KURA TAKVİMİ 23 ŞUBAT - 1 MART
24 Şubat Salı - Uşak
25 Şubat Çarşamba - Isparta
26 Şubat Perşembe - Burdur
27 Şubat Cuma - Edirne, Denizli, Osmaniye
TOKİ KONUT DAĞILIMI
Uşak 2 bin 558 konut
Isparta 2 bin 889 konut
Burdur 2 bin 206 konut
Edirne 2 bin 530 konut
Denizli 6 bin 370 konut
Osmaniye 2 bin 990 konut
İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ
UŞAK
Tarih: 24 Şubat Salı
Saat: 11:00
Yer: Uşak Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu
ISPARTA
Tarih: 25 Şubat Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu
BURDUR
Tarih: 26 Şubat Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Burdur Kültür Merkezi Salonu
EDİRNE
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu
DENİZLİ
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi
OSMANİYE
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.
Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
TOKİ EV TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.