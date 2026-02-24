İŞKUR personel alımı 2026: Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye genelindeki taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Resmi duyuruya göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Süreçte adaylara tek başvuru hakkı tanınacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Personel alımı için başvurular 23 Şubat’ta başlayacak ve 27 Şubat’ta sona erecek. Adaylar işlemlerini İŞKUR’un resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden tamamlayacak. Birden fazla başvuru yaptığı belirlenen adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacak.

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adayların, ilan metninde belirtilen unvanlara ilişkin tüm koşulları son başvuru tarihi itibarıyla taşıması gerekiyor. Özellikle denizcilik kadroları için yeterlilik belgeleri ve hizmet şartları aranacak. Şartları sağlamayan adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimine ve sözlü ya da uygulamalı sınava katılamayacak.

Ayrıntılı başvuru kriterleri ve unvanlara ilişkin teknik detaylar Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda yer alıyor.

Hangi branşlarda alım yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar ağırlıklı olarak denizcilik alanında olacak. Buna göre;

2 tarama uzmanı (kaptan)

5 sınırlı kaptan

3 deniz buhar ve motor makinisti

6 yağcı

3 usta gemici

2 gemici

3 başmakinist

3 makine operatörü

3 düz işçi

kadrosu için toplam 30 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sınav süreci nasıl işleyecek?

Noter kura çekilişi ve sözlü sınav aşamalarına ilişkin tüm duyurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.