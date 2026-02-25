TOKİ Burdur kura sonuçları açıklanıyor: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Burdur’da inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahiplerinin belirleneceği, Burdur merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi, 26 Şubat Perşembe Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Burdur'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İşte TOKİ Burdur kura sonuçları, 500 bin konut hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.