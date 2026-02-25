Yeni Şafak
TOKİ Burdur kura sonuçları açıklanıyor: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle

17:2325/02/2026, Çarşamba
TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi belirleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur’da inşa edilecek olan 2 bin 206 konutun kurası, yarın Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Burdur TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte Burdur TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Burdur’da inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahiplerinin belirleneceği, Burdur merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi, 26 Şubat Perşembe Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Burdur'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İşte TOKİ Burdur kura sonuçları, 500 bin konut hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.

Burdur TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Burdur TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Burdur TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Burdur'da TOKİ konutları nereye yapılacak?

BURDUR MERKEZ 950

AĞLASUN 50

ALTINYAYLA 79

BUCAK 158

BUCAK KOCAALİLER 50

ÇAVDIR 160

ÇAVDIR SÖĞÜT 79

ÇELTİKÇİ 87

GÖLHİSAR 140

GÖLHİSAR YUSUFÇA 79

KARAMANLI 140

KEMER 50

TEFENNİ 100

YEŞİLOVA 84

#TOKİ
#TOKİ Burdur kurası
#Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları
