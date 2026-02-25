TOKİ Burdur kura sonuçları açıklanıyor: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi belirleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur’da inşa edilecek olan 2 bin 206 konutun kurası, yarın Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Burdur TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte Burdur TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Burdur’da inşa edilecek 2 bin 206 konutun hak sahiplerinin belirleneceği, Burdur merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi, 26 Şubat Perşembe Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Burdur'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İşte TOKİ Burdur kura sonuçları, 500 bin konut hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.
Burdur TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları
Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Burdur TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Burdur'da TOKİ konutları nereye yapılacak?
BURDUR MERKEZ 950
AĞLASUN 50
ALTINYAYLA 79
BUCAK 158
BUCAK KOCAALİLER 50
ÇAVDIR 160
ÇAVDIR SÖĞÜT 79
ÇELTİKÇİ 87
GÖLHİSAR 140
GÖLHİSAR YUSUFÇA 79
KARAMANLI 140
KEMER 50
TEFENNİ 100
YEŞİLOVA 84