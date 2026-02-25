Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar

Hangi skorlar turu getiriyor?





Galatasaray, iki farklı mağlubiyet durumunda da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edecek. Ev sahibi Juventus’un üç farklı galibiyet elde etmesi halinde eşitlik sağlanacak ve karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatma dakikalarında da denge bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. İtalyan ekibinin dört veya daha fazla farklı galibiyeti ise Galatasaray’ın Avrupa kupalarına veda etmesi anlamına gelecek.