Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya’da Juventus’a konuk oluyor. İstanbul’da elde edilen 5-2’lik avantajlı skorla sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra iki farklı mağlubiyette dahi turu geçecek. Üç farklı Juventus galibiyeti uzatmaları getirecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İtalya’nın Torino kentinde Juventus ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede temsilcimiz, İstanbul’da aldığı 5-2’lik galibiyetin avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.
İlk maç avantajı Galatasaray’da
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki karşılaşmada ortaya koyduğu etkili performansla üç farklı üstünlük sağladı. Bu sonuç, rövanş öncesi Galatasaray’a önemli bir psikolojik ve skor avantajı kazandırdı. Juventus karşısında alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik, Türkiye temsilcisini doğrudan üst tura taşıyacak.
Hangi skorlar turu getiriyor?
Galatasaray, iki farklı mağlubiyet durumunda da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edecek. Ev sahibi Juventus’un üç farklı galibiyet elde etmesi halinde eşitlik sağlanacak ve karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatma dakikalarında da denge bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. İtalyan ekibinin dört veya daha fazla farklı galibiyeti ise Galatasaray’ın Avrupa kupalarına veda etmesi anlamına gelecek.
Muhtemel rakipler: İngiltere’den iki seçenek
Temsilcimiz turu geçmesi halinde bir başka zorlu eşleşmeyle karşılaşacak. Son 16 aşamasında Galatasaray’ı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham bekliyor. Bu senaryo, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye adına kritik bir eşik anlamına geliyor.