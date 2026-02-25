Sivas'ta yarın (26 Şubat) okullar tatil mi? Sivas Valilik açıklaması var mı?

Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte, öğrenciler de yarın okullar tatil edildi mi? sorusunu gündeme taşıdı. İşte kentte son durum ve tatil ile ilgili gelişmeler.
Meteorolojinin uyarıları sonrasında Sivas'ta kar yağışı başladı. Özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, okullar tatil edildi mi? sorusu da gündeme geldi. Resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
Sivas'ta okullar tatil mi? (26 Şubat)
Sivas'ta kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Sivas Valiliği resmi bir açıklama henüz yapmadı. Tatil kararı alınması durumunda sayfamızda paylaşacağız.
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında vatandaşlar kar altında fotoğraf çektirdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sivas Valiliği, kentin doğu kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarıda, kar yağışının yarın gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.