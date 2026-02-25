Kılıçdaroğlu 10 kuruşluk dava açıp tazminatlık oldu: Süleyman Soylu'ya 10 bin TL ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, kişilik haklarını zedelediğini öne sürerek Süleyman Soylu'dan 10 kuruşluk manevi tazminat talep etti. Mahkeme, Soylu'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü olduğuna hükmederek davayı reddetti. Ardından mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrası eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine vararak Süleyman Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında karşılıklı açılan manevi tazminat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. İstinaf mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun açtığı 10 kuruşluk manevi tazminat davasını reddetti. Soylu’nun karşı davasını ise kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminata hükmetti.
10 kuruş manevi tazminat talep etti
Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava reddedildi
Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL’lik karşı dava açtı.
Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu’nun açtığı davayı hem de Soylu’nun karşı davasını reddetti.
Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu’nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.
Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu’nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu’ndan alınarak Soylu’ya ödenmesine karar verildi.