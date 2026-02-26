Kar yağışı sonrası eğitime ara! Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ'DE ÜÇ İLÇEDE TAM, BİR İLÇEDE KISMİ ARA

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim bir günlüğüne durduruldu. Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ara verildi.

Valilik açıklamasında, ilçe hıfzıssıhha kurullarının aldığı karar doğrultusunda tedbirlerin uygulamaya konulduğu belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.