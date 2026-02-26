Yeni Şafak
Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

08:5626/02/2026, Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk hava, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Bingöl’de de gözler resmi açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama Bayburt Valiliği’nden geldi ve kentteki son durumla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Bayburt’ta okullar tatil edildi. Peki yarın Bayburt’ta okul var mı, tatil oldu mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda yapılan uyarılar doğrultusunda, ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren birçok ilde kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle bazı valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, ekipler yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Valiliğinden öğrenci ve velilerin beklediği açıklama geldi. İşte detaylar.

Bayburt'ta okullar tatil mi?

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

