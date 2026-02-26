Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle bazı illerde peş peşe tatil kararları alınırken, gözler kar yağışının etkili olduğu şehirlerden biri olan Bingöl’e çevrilmişti. Beklenen açıklama Bingöl Valiliği’nden geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat tarihli olarak yayımlanan hava durumu raporunda, özellikle ülkenin doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekilmişti. Uyarıların ardından bugün birçok ilde etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu; böylece çeşitli illerde okullar geçici süreyle tatil edildi.
Bingöl’de okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."