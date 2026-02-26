Yeni Şafak
Tunceli'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

09:0426/02/2026, Perşembe
Tunceli’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeli hale getirirken, öğrenci ve velilerin beklediği açıklama geldi. Tunceli Valiliği, 26 Şubat 2026 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Peki Tunceli'de hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapılırken birçok ilde ise okullar tatil edildi. Tatil edilen iller arasında Tunceli de yer aldı.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

