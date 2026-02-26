Tunceli'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapılırken birçok ilde ise okullar tatil edildi. Tatil edilen iller arasında Tunceli de yer aldı.