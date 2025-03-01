Sahur heyecanı 2025 yılında bu gece yaşandı. Ramazan ayının gelmesi ile 81 ilde ilk kez bu gece sahura kalkılarak oruca niyet edildi. Bu yıl 29 gün boyunca Ramazan'da oruç tutacak kişilerin sahurda yediği yiyecekler, oruçluyken günü nasıl geçireceğini etkiliyor. Bunun için sahurda tok tutan yiyecekleri tüketmek, susuzluğa neden olan yiyecekleri tüketmemek önem arz ediyor. İşte Ramazan ayında oruç tutarken tok tutacak ve susatmayacak besin tavsiyeleri ve sahurda yenmemesi gereken yiyecekler...
Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayacak besinler her Ramazan'da oruç tutan kişiler tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesi ile tok tutan besinler, acıktırmayacak ve susatmayacak yiyecekler sorgulanmaya başlandı. İşte sahur için tok tutacak besin önerileri...
SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?
SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalıdır. İşte sahurda yenmemesi gereken yiyecekler...
Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor hem de susatıyor.
Ramazanın olmazsa olmaz yiyeceklerinden pideyi sahurda tüketmek doğru değil. Çünkü; besinlerin şeker yükü anlamına gelen glisemik indeksi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden oluyor ve pide de glisemik indeksi yüksek bir besin.
Pideyi haftada 2-3 kere 1-2 avuç büyüklüğünde iftarda tüketebilirsiniz. Sahurda; tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.
Patates; yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Çabuk acıktırma özelliğinin yanısıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar veriyor. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın; sahurda da tüketiminden kaçının.
Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanısıra belirli miktarlarda şeker içeriyor. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına geliyor. Özellikle; kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.
Vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketilmesini önerilmektedir. Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyunu önerilmemektedir.