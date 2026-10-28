Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri için İŞKUR kurası çekildi. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine yönelik noter kura çekimi, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 08.30’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İşte KAEÜ İŞKUR Gençlik Programı kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
İŞKUR tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hak sahiplerini belirleyecek noter kurası çekilişi yapıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası sonuçları isim listesi açıklandı mı?
28 Ekim Çarşamba günü notaryum denetiminde gerçekleşen çekilişle birlikte 832 öğrenci kampüs içi çalışma imkanına kavuştu. Binlerce adayın katıldığı kura sürecinin ardından başvuru sahipleri sonuç ekranına kilitlendi. Öğrenciler, asil ve yedek isim listesini KAEÜ resmi kanalları üzerinden anlık takip edebiliyor.
Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek aday listeleri erişime açılıyor. Adaylar Üniversitenin resmi internet sitesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından isim listelerini kontrol edebilirsiniz.
KAEÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.