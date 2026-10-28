Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları: KKÜ Gençlik Programı noter kurası sonucu asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 28 Ekim’de sona erdi. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin isim listeleri ve sonuç sorgulama ekranı, başvuru sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte KKÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ve kazanan öğrencilerin isim listesine ilişkin detaylar.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek 1442 İŞKUR Gençlik Programı katılımcısı 09.11.2026 - 28.05.2027 tarihleri arasında çalıştırılacaktır. Noter kurası 28 Ekim’de saat 09:30 da Kırıkkale Üniversitesi Şehitler Kampüsü Merkezi Dersliklerde yapıldı. Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı.
Kura çekilişi, 28 Ekim Çarşamba günü saat 09.30 itibarıyla halka açık bir şekilde gerçekleştirildi. Çekilişin ardından kazanan adayların resmi isim listesi Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü internet sitesi üzerinden ilan edildi. Adaylar ayrıca durumlarını İŞKUR e-Şube profilleri aracılığıyla da kontrol edebiliyor. Kurada asil listede yer bulma başarısı gösteren öğrencilerin hak kaybı yaşamaması adına resmi takvimi çok dikkatli takip etmesi gerekiyor.
Kurada asil olarak adını yazdıran öğrencilerin, istenen e-Devlet barkodlu resmi evraklarını 14 Kasım Cuma günü saat 24.00'e kadar KKÜ Başvuru Sistemi üzerinden eksiksiz yüklemesi şart koşuluyor.
Belirtilen süre zarfında evraklarını teslim etmeyen veya şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine, kura listesindeki yedek isimler sırasıyla çağrılacak. Evrak kontrol aşaması başarıyla tamamlanan öğrenciler, belirlenen takvime göre görevlerine başlayarak günlük harçlık ödemelerinden yararlanma hakkı elde edecek.