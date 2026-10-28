VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2026! VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuç sorgulama ekranı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitim yardımı almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yakın takibinde bulunuyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başvuruların 20 Ekim'de sona ermesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü değerlendirme sürecini başlattı. Burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularının sonucunu öğrenmek için kurumdan gelecek açıklamaları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı henüz kesinleşmezken öğrenciler ve veliler, resmi internet sitesindeki duyuruları takip ediyor. Peki, 2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonucu hangi ekrandan öğrenilecek? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burs sonuçlarını nasıl sorgulayacak? İşte VGM eğitim yardımı sonuçlarına ilişkin merak edilenler...