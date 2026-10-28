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İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI 2026: Netanyahu ve Gadi Eisenkot oy oranı kaç? İsrail başbakanı kim oldu?

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI 2026: Netanyahu ve Gadi Eisenkot oy oranı kaç? İsrail başbakanı kim oldu?

11:18, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:18, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI 2026: Netanyahu ve Gadi Eisenkot oy oranı kaç? İsrail başbakanı kim oldu?

İsrail genel seçimlerinde oyların yarısından fazlası sayılırken ilk sonuçlara göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok da Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu da hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı. Oy sayımı devam ederken blokların kesin oy oranları ve parlamentodaki sandalye dağılımı henüz netleşmedi. Peki, Netanyahu ve Gadi Eisenkot’un liderliğindeki blokların oy oranları kaç? İşte İsrail seçim sonuçlarına ilişkin son durum.

İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yarıs sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor. Seçimin böyle sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.

İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yarıs sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor. Seçimin böyle sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloğu 55, muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor. Mevcut tabloda, iktidardaki Likud Partisi 27 sandalye alırken, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.



Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloğu 55, muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor. Mevcut tabloda, iktidardaki Likud Partisi 27 sandalye alırken, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Seçimde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler toplam 16 sandalyeyle kilit konuma yükseliyor. Bu grupta üç partinin birleşiminde oluşan Ortak Liste'nin 12, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 9 sandalye bandında seyrediyor.

Seçimde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler toplam 16 sandalyeyle kilit konuma yükseliyor. Bu grupta üç partinin birleşiminde oluşan Ortak Liste'nin 12, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 9 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 9, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6'şar milletvekili elde edeceği öngörülüyor.


İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 9, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6'şar milletvekili elde edeceği öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki genel seçimlere yönelik değerlendirmede bulundu.

Binyamin Netanyahu'ya destek vermesi sonrası seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savunan Trump, "(İsrail seçimlerinde) Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki genel seçimlere yönelik değerlendirmede bulundu.Binyamin Netanyahu'ya destek vermesi sonrası seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savunan Trump, "(İsrail seçimlerinde) Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü." ifadesini kullandı.

Desteğiyle Netanyahu'nun "beklentilerin üzerinde performans sergilediğine" işaret eden Trump, öne sürdüğü durumun "Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteği sonrası gerçekleştiğini" vurguladı.

Trump, seçim öncesi İsrail seçmenine seslenerek "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.


Desteğiyle Netanyahu'nun "beklentilerin üzerinde performans sergilediğine" işaret eden Trump, öne sürdüğü durumun "Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteği sonrası gerçekleştiğini" vurguladı.Trump, seçim öncesi İsrail seçmenine seslenerek "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.


İsrail'de adaylar Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor.

Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.

Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.

Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.

Yair Golan

Muhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.


İsrail'de adaylar Türkiye’ye nasıl bakıyor?Seçimde Netanyahu'ya karşı en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Eisenkot, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sert bir tutum ortaya koyuyor.Eisenkot'un yaklaşımı, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye kaynaklı anlaşmazlığın sona ereceği yönündeki beklentileri desteklemiyor.Yair Lapid, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma yaşanmasını önleyecek mekanizmaların kurulmasına dikkat çekiyor.Lapid'in yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik itirazın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade, iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemeye odaklanıyor.Yair GolanMuhalefetin daha sol kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan ise İsrail'in Suriye politikasının Türkiye ile doğrudan çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Golan'ın yaklaşımı, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin itirazları sürdürmekle birlikte, İsrail ordusunun bu alandaki operasyonlarının Ankara ile karşı karşıya gelmeye yol açmaması gerektiği yönünde.


İsrail'de seçim sistemi nasıl işliyor?

Orantılı temsil sisteminde İsrailliler bireysel adaylara değil, tek bir partiye oy verirler.

Partinin Knesset'te kazandığı sandalye sayısı, aldığı oy oranına bağlıdır. Örneğin, Netanyahu'nun Likud partisi ulusal oyların yüzde 50'sini alırsa, Knesset'in 120 sandalyesinin yüzde 50'sini kazanır.

Çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç vardır.

Bir partinin Knesset'e girebilmesi için ulusal oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekir. Genel olarak yaklaşık bir düzine partinin barajı geçme şansının olduğu düşünülüyor, bu nedenle nihai sayım ve sandalye dağılımı zaman alacaktır.


İsrail'de seçim sistemi nasıl işliyor?Orantılı temsil sisteminde İsrailliler bireysel adaylara değil, tek bir partiye oy verirler.Partinin Knesset'te kazandığı sandalye sayısı, aldığı oy oranına bağlıdır. Örneğin, Netanyahu'nun Likud partisi ulusal oyların yüzde 50'sini alırsa, Knesset'in 120 sandalyesinin yüzde 50'sini kazanır.Çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç vardır.Bir partinin Knesset'e girebilmesi için ulusal oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekir. Genel olarak yaklaşık bir düzine partinin barajı geçme şansının olduğu düşünülüyor, bu nedenle nihai sayım ve sandalye dağılımı zaman alacaktır.


Netanyahu veya rakipleri hükümet kuramazsa ne olur?

Eğer hükümet kurulmazsa, mevcut kabine, yani Netanyahu hükümeti, geçici hükümet olarak görevine devam edecektir. Ancak bu noktadan önce, en çok oyu alan kişi, azınlık hükümeti kurmak veya güç paylaşımı düzenlemesi kapsamında başbakanlık görevini dönüşümlü olarak üstlenmek üzere başka bir siyasi liderle çalışmak da dahil olmak üzere, küçük partilerden destek toplamak için farklı seçeneklere sahip olacaktır. Tüm müzakereler başarısız olursa ve hiçbir grup işlevsel bir hükümet kurmayı başaramazsa, yeni seçimler yapılması gerekecektir.


Netanyahu veya rakipleri hükümet kuramazsa ne olur?Eğer hükümet kurulmazsa, mevcut kabine, yani Netanyahu hükümeti, geçici hükümet olarak görevine devam edecektir. Ancak bu noktadan önce, en çok oyu alan kişi, azınlık hükümeti kurmak veya güç paylaşımı düzenlemesi kapsamında başbakanlık görevini dönüşümlü olarak üstlenmek üzere başka bir siyasi liderle çalışmak da dahil olmak üzere, küçük partilerden destek toplamak için farklı seçeneklere sahip olacaktır. Tüm müzakereler başarısız olursa ve hiçbir grup işlevsel bir hükümet kurmayı başaramazsa, yeni seçimler yapılması gerekecektir.

Mevcut Meclis sandalye dağılımı

Likud (Katil Netanyahu'nun partisi (32)

Şas (11) 

Dini Siyonist Parti (7)

Otzma Yehudit (6)

Yeni Umut (4)

Muhalefet (60)

Yesh Atid (24)

Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik (8) 

Birleşik Tevrat Yahudiliği (7)

Agudat Yisrael (4)

Degel HaTorah (3)

Yisrael Beiteinu (6)

Ra'am (5)

Hadash–Ta'al (5)

Hadash (3)

Maki (2)

Bağımsız ( 1 )

Ta'al (2)

Emek (4)

Noam (1) Noam, İsrail'de aşırı sağcı Ortodoks Yahudi, Dini Siyonist bir siyasi partidir.

Mevcut Meclis sandalye dağılımıLikud (Katil Netanyahu'nun partisi (32)Şas (11)&nbsp;Dini Siyonist Parti (7)Otzma Yehudit (6)Yeni Umut (4)Muhalefet (60)Yesh Atid (24)Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik (8)&nbsp;Birleşik Tevrat Yahudiliği (7)Agudat Yisrael (4)Degel HaTorah (3)Yisrael Beiteinu (6)Ra'am (5)Hadash–Ta'al (5)Hadash (3)Maki (2)Bağımsız ( 1 )Ta'al (2)Emek (4)Noam (1) Noam, İsrail'de aşırı sağcı Ortodoks Yahudi, Dini Siyonist bir siyasi partidir.
Başlıklar :İsrailİsrail seçim sonuçlarıİsrail seçim sonuçları canlı takip
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