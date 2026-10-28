



Netanyahu veya rakipleri hükümet kuramazsa ne olur?

Eğer hükümet kurulmazsa, mevcut kabine, yani Netanyahu hükümeti, geçici hükümet olarak görevine devam edecektir. Ancak bu noktadan önce, en çok oyu alan kişi, azınlık hükümeti kurmak veya güç paylaşımı düzenlemesi kapsamında başbakanlık görevini dönüşümlü olarak üstlenmek üzere başka bir siyasi liderle çalışmak da dahil olmak üzere, küçük partilerden destek toplamak için farklı seçeneklere sahip olacaktır. Tüm müzakereler başarısız olursa ve hiçbir grup işlevsel bir hükümet kurmayı başaramazsa, yeni seçimler yapılması gerekecektir.



