Fenerbahçe geçici teknik direktörünü açıkladı
11:06, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:17, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Dirk Kuyt
Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takım Teknik Sorumlusu olarak görevlendirildiğini açıkladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son veren Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet etti.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."
Fenerbahçe, kritik iki karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler önce ligde Göztepe'yi ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.
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Başlıklar :FenerbahçeDirk KuytSüper Lig