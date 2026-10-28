Fenerbahçe'ye Fatih Terim önerisi: 'Lig yeniden başlar'
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı lacivertli takıma, Fatih Terim’in göreve getirilmesi konusunda önerilerde bulunuldu.
Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertliler yeni hoca arayışlarına başlarken, sürpriz bir öneri de geldi.
Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Fenerbahçe’ye Fatih Terim ismini önerdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam yıllar önce yaptığı gibi Fatih Terim'i davet eder, teklif yaparım. Yıllık €10M da maaş veririm. Mourinho da o kadar aldı. Şampiyonluğu getirirse tarihe de geçer."
“Daha önce görüştü Terim. Şadan Kalkavan, Selim Soydan döneminde görüştü. Bugünkü ortamı yıkmak, masayı dağıtmak istiyorsan yapacağın en kral hamle bu olur. Lige renk gelir, yayıncı kuruluşun da hoşuna gider. Terim x Buruk yarışını da izleriz. Reis orda, Italiano orda. Lig yeniden başlar”