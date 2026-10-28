İsmail Kartal korkuttu: Ayrılık sonrası kaza yaptı
08:55, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:58, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Kartal
Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal, kulüp tesislerinden çıktıktan sonra Anadolu Kavağı mevkiinde trafik kazası geçirdi.
Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal'ın, kulüp tesislerinden çıktıktan sonra Anadolu Kavağı bölgesinde trafik kazası geçirdiği bildirildi. Tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığı belirtildi.
A Spor'un aktardığı bilgilere göre, görevinden ayrılmasının ardından tesislerden aracıyla ayrılan Kartal, Anadolu Kavağı mevkiinde kaza yaptı. Olayın ardından deneyimli teknik direktörün herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ifade edildi.
Spor
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu: Listede sürpriz bir isim var
Spor
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için 3 isim önerisi: Montella açıklaması gündem oldu!
Spor
Aziz Yıldırım Samandıra çıkışı kaza yaptı: Yaşanan talihsiz olay kameralara yansıdı
Başlıklar :Fenerbahçeİsmail KartalKazaSüper Lig