SPK'dan Tera Yatırım kararı: Tedrici tasfiye süreci başladı

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarında manipülatif ve usulsüz işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen çok sayıda kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

ETKİNLİK PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜN SÜRE

Kurul, ilgili kanun maddesi kapsamında hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Buna göre, söz konusu kişilerin 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tahsilat hesabına yatırmaları ve ödeme dekontlarını SPK'ya iletmeleri gerekiyor.

İKİ YIL İŞLEM YASAĞI, TÜM LİSANSLAR İPTAL

Kurul, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapmasını yasakladı. Bu kişilerin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.

TERA YATIRIM'IN TÜM FAALİYET İZİNLERİ KALDIRILDI

SPK'nın bültendeki bir diğer önemli kararı Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında oldu. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında şirketin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesini iptal etti.

Açıklamada, aracı kurumun yatırımcılarının tazmin edileceği ve şirket için tedrici tasfiye sürecinin (Tedrici tasfiye, bir aracı kurumun faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve mali durumunun kontrollü, aşamalı bir süreçle tasfiye edilmesidir.) başlatıldığı bildirildi.

İZİNSİZ FAALİYETLERE DE ENGEL

SPK, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı da işlem yaptı. Bu kapsamda, gerekli yasal izinler olmadan faaliyet yürüttüğü belirtilen "Global Alnus Yatırım" isimli internet siteleri ile "Matrix5" mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Bültende ayrıca Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesini 300 milyon TL'den 500 milyon TL'ye çıkarma talebinin olumlu karşılandığı belirtildi.

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