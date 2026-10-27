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THY'nin Vietnam uçuşlarında doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı

THY'nin Vietnam uçuşlarında doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı

12:29, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:29, 27/10/2026, Salı
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THY'nin Vietnam uçuşlarında doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı
THY'nin Vietnam uçuşlarında doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), Güneydoğu Asya'nın önemli üretim, ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Vietnam'a düzenlediği seferlerle iki ülke arasındaki hava ulaşımına katkı sağlarken, bölgedeki yolcu trafiğinde de büyümesini sürdürüyor.

Kuzeyde Çin, batıda Laos ve güneybatıda Kamboçya ile komşu olan Vietnam, doğuda Güney Çin Denizi boyunca uzanan kıyı şeridiyle dikkati çekiyor. Başkenti Hanoi olan ülkenin en büyük ekonomik ve ticari merkezi ise Ho Chi Minh City.

Yüzyıllar boyunca farklı hanedanlıkların yönetiminde şekillenen Vietnam, Fransız sömürge yönetiminin ardından 1945'te bağımsızlığını ilan etti. Vietnam, uzun yıllar süren savaşların ardından 1976'da kuzey ve güneyin resmen birleşmesiyle yeni bir döneme girdi.

Nüfusu 100 milyonu aşan ülke, 1986'da başlatılan Doi Moi ekonomik reformları sonrasında sanayi üretimi, dış ticaret ve yabancı yatırımlarda önemli gelişmeler kaydetti. Elektronik, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı üretiminde küresel tedarik zincirlerinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Vietnam, pirinç, kahve ve su ürünleri ihracatıyla da öne çıkıyor.

Kuzeydeki dağlık bölgelerden güneydeki Mekong Deltası'na uzanan ülke, doğal ve kültürel zenginlikleriyle uluslararası turizmde de önemli bir yere sahip bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ha Long Körfezi, Trang An Peyzaj Kompleksi, Hoi An Antik Kenti ve Hue Anıtlar Kompleksi, ülkenin başlıca turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.

THY, Vietnam'a 2010 yılından bu yana uçuyor

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi THY, Vietnam operasyonlarına 29 Aralık 2010'da İstanbul'dan Bangkok üzerinden Ho Chi Minh City'ye gerçekleştirilen tarifeli seferlerle başladı. İlk uçağın 30 Aralık'ta Vietnam'a ulaşmasının ardından başkent Hanoi de 27 Haziran 2016'da uçuş ağına dahil edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan her iki kente aktarmasız seferler düzenleyen THY, Vietnam'ı Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve dünyanın farklı bölgelerindeki destinasyonlara bağlıyor.

Ekim 2026 itibarıyla Hanoi ve Ho Chi Minh City hatlarının her birinde haftalık 10 olmak üzere toplam 20 frekansla hizmet veren THY, operasyonlarında ağırlıklı olarak Airbus A350-900 ve Boeing 787-9 Dreamliner tipi geniş gövdeli uçakları kullanıyor.

Hanoi hattındaki haftalık frekansın 5 Ocak 2027'de 11'e, Ho Chi Minh City hattındakinin ise 7 Şubat 2027'de 11'e yükseltilmesi planlanıyor. Böylece Vietnam'a düzenlenen toplam haftalık sefer sayısının 22'ye ulaşması öngörülüyor.

İki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında 6 Ağustos 2026'da imzalanan mutabakatla İstanbul-Hanoi ve İstanbul-Ho Chi Minh City hatlarında haftalık toplam 42 yolcu frekansına kadar kapasite imkanı tanındı.

Vietnam hatlarında yolcu sayısı yüzde 30 arttı

THY Hanoi Müdürü Dinçer Sayıcı, Hanoi'yi ziyaret eden gazetecilere yaptığı açıklamada, Vietnam'ın şirket açısından Güneydoğu Asya'nın stratejik pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Sayıcı, geçen yıl Vietnam hatlarında taşınan toplam yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdıklarını belirterek, "2026 yılı sonunda ise yaklaşık yüzde 11'lik bir büyüme öngörüyoruz. İstanbul Havalimanı üzerinden sunduğumuz güçlü bağlantılar ve artan sefer sayılarımızla birlikte bu büyümeyi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi öngörüyoruz. Vietnam hatlarımızdaki ortalama doluluk oranımız yaklaşık yüzde 92 seviyesinde. Yolcularımızın yüzde 92'sini ise İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapan yolcular oluşturuyor." diye konuştu.

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika bağlantılarının Vietnam pazarındaki güçlü konumlarını desteklediğine dikkati çeken Sayıcı, "Ekim 2026 itibarıyla Hanoi ve Ho Chi Minh City hatlarımızda toplam haftalık 20 frekansla hizmet veriyoruz. Ocak 2027 itibarıyla ise bu sayıyı 22'ye çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Vietnam'a Türkiye çıkışlı yolcu talebi yüzde 56 arttı

Türk turistlerin Vietnam'a ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Sayıcı, özellikle Hanoi, Ha Long Körfezi ve Ninh Binh'in tercih edilen destinasyonlar arasında bulunduğunu söyledi.

Sayıcı, 2026'nın 9 ayı itibarıyla Türkiye çıkışlı yolcu talebinde yüzde 56 artış kaydettiklerini belirterek, artan direkt uçuşların ve tanıtım çalışmalarının bu ilgiyi daha da artıracağına inandıklarını ifade etti.

Vietnamlı turistlerin Türkiye'ye ilgisini artırmak amacıyla seyahat acenteleri ve turizm paydaşlarıyla işbirliklerini sürdürdüklerini anlatan Sayıcı, İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale gibi destinasyonların tanıtımına önem verdiklerini kaydetti.

Sayıcı, 1 Eylül 2025 itibarıyla Vietnam vatandaşlarına sağlanan elektronik vize başvuru imkanının turizm rakamlarına yansıyan olumlu etkisinin artarak devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Hava kargo taşımacılığında 60 bin ton hedefi

Vietnam operasyonlarında hava kargonun da önemine değinen Sayıcı, "2025 yılında İstanbul-Vietnam operasyonlarımızda karşılıklı olarak yaklaşık 53 bin ton kargo taşıdık. 2026 yılı sonunda bu hacmin 60 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Elektronik ürünler, yüksek katma değerli sanayi ürünleri, makine ve yedek parça ile tekstil ürünlerinin öne çıkan yük grupları arasında bulunduğunu belirten Sayıcı, Turkish Cargo'nun küresel uçuş ağıyla iki ülke arasındaki ticareti desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Sayıcı, THY'nin Vietnam pazarındaki hedeflerine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz, artan yolcu talebini karşılamak ve Türkiye ile Vietnam arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :thyVietnamYolcu Sayısı
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