Altında yükseliş rüzgârı yeniden esiyor: İşte güncel rakamlar
08:05, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:37, 27/10/2026, Salı
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Geçtiğimiz hafta sert düşüşlerle gündeme gelen altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Piyasalardaki yön değişimi yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirirken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki 27 Ekim 2026’da gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL’den işlem görüyor? İşte günün altın fiyatları.
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.125,51
Satış: 41.903,50
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.008,19
Satış: 4.008,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.281,59
Satış: 10.508,11
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.424,20
Satış: 6.426,10
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