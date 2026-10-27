Teknoloji geleneksel mesleği vurdu: Beş altı elden geçiyor ama alıcısı yok, '250 esnaftan 8 kişi kaldık'

Edirne'de, şehrin simgesi, en eski el sanatlarından süpürgeciliği 56 yıldır sürdüren Hamdi Gaspar (77), teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 1970’ten 2000’li yılların başına kadar kentte 250 esnafın bulunduğu 'Süpürge Borsası'nda, bugün geriye 8 kişi kaldıklarını söyleyen Gaspar, “Yaklaşık bin kişiden fazla insan ekmeğini çıkarıyordu, parasını kazanıyordu. Bacasız bir fabrika gibiydi. Teknoloji bizi bitirdi” dedi.