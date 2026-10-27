Akdeniz meyve sineğiyle mücadele sonuç verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele kapsamında 2026 yılında ekonomik zarar eşiğinin üzerinde zararlı popülasyonu tespit edilmediğini bildirdi. Üreticilere 11 bin 750 kitle yakalama tuzağı ve 30 bin litre cezbedici dağıtılırken, biyoteknik mücadele destekleriyle tuzak ve feromon maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'si karşılandı. Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, turunçgil üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla Akdeniz meyve sineğine karşı etkin ve toplu mücadele yürütülüyor. Mersin’de yıl boyunca sürdürülen takip çalışmalarında, ekonomik zarar eşiğinin üzerinde zararlı popülasyonuna rastlanmadı.

145 TUZAKLA HAFTALIK TAKİP

Mersin'de zararlının yayılımını izlemek amacıyla kurulan 145 adet izleme tuzağı, yıl boyunca haftalık olarak kontrol edildi. Bakanlığın Kalıntı Eylem Planı kapsamında üreticilere 11 bin 750 adet Akdeniz meyve sineği kitle yakalama tuzağı dağıtıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 30 bin litre cezbedici de özellikle turunçgil üreticilerinin kullanımına sunuldu. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında Mersinli üreticilere 2024 yılında 2 milyon 322 bin 953 lira, 2025 yılında ise 4 milyon 913 bin 543 lira ödeme yapıldı. 2026 yılı destek ödemeleri devam ederken, 2025 yılı itibarıyla sağlanan desteklerle üreticilerin feromon ve tuzak maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'si karşılandı.

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